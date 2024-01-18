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Çorum'da yoğun sis nedeniyle kaza

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Çorum'un Alaca ilçesinde, etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak refüje çıktı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak refüje çıktı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çorum- Yozgat karayolu üzerindeki Sincan köyü mevkiinde meydana geldi. Çorum'dan Alaca istikametinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç, sürücüsünün yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Takla atmaya başlayan araç refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza sebebiyle Çorum-Yozgat karayolu kısa bir süreliğine araç trafiğe kapanırken yapılan ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri tarafından ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yozgat Alaca Çorum Yerel Haberler Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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