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Çorum'da Yaşlı Adam Ağaç Keserken Yaralandı

Çorum'da Yaşlı Adam Ağaç Keserken Yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde odun kesmek için araziye çıkan 80 yaşındaki Salif Kaya, köylüler tarafından yaralı halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, Kaya hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde ağaç kesmek için araziye çıkan yaşlı adam yaralı halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Tutaş kötünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Salif Kaya (80) odun kesmek için traktörüyle araziye gitti. Kaya'dan uzun süre haber alamayan eşi köy azası İbrahim Arslan komşularına haber verdi. Köylülerin aramaları sonucu Kaya, Denizören mevkiindeki dere yatağının ağaçlık bölümünde hareketsiz bulundu. Kaya'nın yaralı olduğunu fark eden köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma yönlendirildi. Kaya'nın bulunduğu bölgeye yol olmaması üzerine köylüler Kaya'yı 500 metre sedye ile bir arazi aracına taşıdı buradan da araçla ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaya Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Sağlık Alaca

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