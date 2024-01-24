Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17-24 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 884 şahsın GBT kontrolü yapıldı. 4 aranan şahsın yakalandığı uygulamalarda, 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 5 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 14 adet silah ve 126 adet fişek, 3 adet şarjör, 140 adet sentetik ecza maddesi ile 1 gram esrar, 16,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

671 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 8 araç sahibine 74 bin 624 idari para cezası uygulanırken, 42 adet umuma açık mekan ile 15 kahvehane/kıraathane, 5 kafe ve 27 çay ocağı ve 4 otopark kontrol edildi. - ÇORUM