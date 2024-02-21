Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalarda 41 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerlerden; 21 kahvehane ve kıraathane, 11 kafe, 16 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 8 otopark kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 618 kişi sorgulanırken, 4 aranan şahıs yakalandı. Uygulamada ayrıca 7 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 8 tüfek, 11 adet kesici ve delici alet, 10 adet şarjör, 87 adet tabanca mermisi, 7 adet av fişeği, 142 adet sentetik ecza maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi, 13 gram esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. 627 aracın kontrol edildiği uygulamada 6 araca 42 bin 887 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM