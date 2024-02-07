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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalarda 2 bin 622 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda 30 adet silah ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 622 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda, 7 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 10 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 30 adet silah ve 276 adet fişek, 5 adet şarjör, 73 adet sentetik ecza maddesi, 13,85 gram esrar maddesi, 26 gram metamfetamin maddesi, 32,69 gram bonzai maddesi ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

17 kahvehane, 9 kafe, 37 çay ocağı, 5 oyun salonu ve 9 otopark kontrol edildiği uygulamada, 3 aranan şahıs yakalandı, 668 araç kontrol edildiği, 8 araç sahibine 64 bin 854 lira idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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