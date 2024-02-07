Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 622 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda, 7 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 10 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 30 adet silah ve 276 adet fişek, 5 adet şarjör, 73 adet sentetik ecza maddesi, 13,85 gram esrar maddesi, 26 gram metamfetamin maddesi, 32,69 gram bonzai maddesi ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

17 kahvehane, 9 kafe, 37 çay ocağı, 5 oyun salonu ve 9 otopark kontrol edildiği uygulamada, 3 aranan şahıs yakalandı, 668 araç kontrol edildiği, 8 araç sahibine 64 bin 854 lira idari para cezası uygulandı. - ÇORUM