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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalarda 2 bin 736 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda 19 adet silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 -31 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 736 şahsın GBT (Genel bilgi toplam) kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 5 tüfek, 6 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 19 adet silah ve 112 adet fişek, 3 adet şarjör, 448 adet sentetik ecza maddesi ile 3,1 gram esrar maddesi, 12,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

19 kahvehane, 9 kafe, 54 çay ocağı, 5 oyun Salonu ve 10 otopark kontrol edildiği uygulamada, 8 aranan şahıs yakalandı. 691 araç kontrol edildiği, 20 araç sahibine 154 bin 639 lira idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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