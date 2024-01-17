Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalarda 2 bin 652 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Uygulamalarda 24 adet silah ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Çorum'da Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 - 17 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 652 şahsın GBT kontrolü yapıldı. 8 aranan şahsın yakalandığı uygulamalarda, 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 24 adet silah ve 67 adet fişek, 3 adet şarjör, 170 adet sentetik ecza maddesi ile 2 gram esrar, 73 gram metamfetamin maddesi ve 1,33 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
465 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 2 araç sahibine 25 bin 954 idari para cezası uygulanırken, 42 adet umuma açık mekan ile 24 kahvehane/kıraathane, 6 kafe ve 15 çay ocağı kontrol edildi. - ÇORUM