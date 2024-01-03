Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalarda binlerce kişinin GBT kontrolü yapıldı ve silah ile uyuşturucu ele geçirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık -3 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde bin 991 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda, 10 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 8 tüfek, 15'i kesici ve delici alet olmak üzere toplam 39 adet silah ve 77 adet fişek, 138 adet sentetik ecza maddesi ile 9 gram esrar maddesi ele geçirildi.
668 aracın kontrol edildiği uygulamada, 22 araç sahibine 87 bin 67 idari para cezası uygulandı. - ÇORUM