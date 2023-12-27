Çorum'da yapılan şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalarda 15 adet silah ve 62 adet fişek ele geçirdi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-27 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, bin 808 şahsın GBT kontrolü yapıldı.
Uygulamalar sırasında hakkında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 1 şahıs yakalanırken, 4'ü tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 2'si kesici ve delici alet olmak üzere toplam 15 adet silah ve 62 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 527 araç kontrol edilirken, 9 araca 36 bin 671 TL Trafik İdari Para Cezası karar tutanağı tanzim edildi. - ÇORUM