Çorum'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Mart-29 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar son bir hafta içerisinde 6 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ve 10 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 28 adet silah, 11 adet şarjör, 359 adet fişek, 54 adet sentetik ecza maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet el telsizi ve 1 adet çakar lamba ele geçirildi. - ÇORUM