Çorum'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalarda birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-29 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, çok sayıda şahsın GBT kontrolü yapıldı.
Yapılan uygulamalarda, 8 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 9 tüfek, 12'si kesici ve delici alet olmak üzere toplam 35 adet silah ve 81 adet fişek, 83 adet sentetik ecza maddesi ile 4,7 gram esrar maddesi ele geçirildi. - ÇORUM