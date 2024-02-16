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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda 25 silah ele geçirildi

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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 18 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 19 adet kesici-delici alet, 233 adet fişek, 20 adet şarjör, 95 adet sentetik ecza, 6,28 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ile 4 adet payp ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 25 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce kentte asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik uygulamalar aralıksız olarak devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan şok uygulamalarda 18 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 19 adet kesici-delici alet, 233 adet fişek, 20 adet şarjör, 95 adet sentetik ecza, 6,28 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ile 4 adet payp ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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