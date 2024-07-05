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Çorum'da yapılan şok uygulamada 6 kişi yakalandı

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Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı. Yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Haziran-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 317 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 7 ruhsatsız tabanca, 1 adet makinalı tabanca, 4 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 8 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 23 adet silah, 192 adet fişek, 11 adet şarjör, 3 adet sentetik ecza, 5,22 gram uyuşturucu madde ve 3 adet el telsizi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 53 umuma açık mekan, 24 kahvehane/kıraathane, 15 kafe, 22 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 212 araçtan 62 araca 784 bin 931 TL idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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