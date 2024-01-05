Çorum'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 27 adet silah, 178 adet fişek, uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalarda şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 8 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 10'i kesici ve delici alet olmak üzere toplam 27 adet silah ve 178 adet fişek, 195 adet sentetik ecza maddesi, 86 gram metamfetamin maddesi, 13 gram esrar, 1 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.
Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, kent halkının huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - ÇORUM