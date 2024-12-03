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Çorum'da Yapılan Denetimlerde Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Çorum'da Yapılan Denetimlerde Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
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Çorum'da polis ekipleri, şüpheli araçlar üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca ve diğer silahlar ile yasaklı maddeleri ele geçirirken, ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince, kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda, şüpheli gördükleri araç incelemeleri neticesinde, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet tabanca, 4 adet şarjör, 79 adet fişek, ve bir miktar yasaklı madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

İnönü Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan C.S. isimli bir şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde şahsın 'mala zarar verme' suçundan arandığı tespit edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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