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Çorum'da Yapılan Denetimlerde Aranan 5 Kişi Yakalandı

Çorum'da Yapılan Denetimlerde Aranan 5 Kişi Yakalandı
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 6-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde aranan 5 şahsı yakaladı. Denetimler sırasında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından, 6-13 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde aranan 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce il merkezinde, 6-13 Aralık tarihleri arasında, 94 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 31 kahvehane/kıraathane, 17 kafe, 27 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 16 otopark kontrol edildi, 5 bin 463 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalandı, 23 adet ateşli silah, 4 adet kesici-delici alet, 8 adet şarjör, 194 adet fişek, 100 adet sentetik ecza maddesi, 5.4 gram metamfetamin, 13.4 gram sentetik kannabinoid, 3 adet uyuşturucu alımında kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 2 bin 917 araç kontrol edildi. 4 araca toplam 104 bin 427 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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