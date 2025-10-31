Haberler

Çorum'da Yapılan Denetimlerde 6 Firari Yakalandı

Çorum'da Yapılan Denetimlerde 6 Firari Yakalandı
Çorum'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 3 bin 866 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs gözaltına alındı. Denetimlerde ele geçirilenler arasında silahlar ve uyuşturucu maddeler de bulunuyor.

Çorum'da polis ekiplerince 117 noktada yapılan denetimlerde binlerce kişinin kimlik sorgusu yapılırken, haklarında yakalama kararı bulunan 6 firari yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 - 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 117 noltada GBT kontrolü yapılırken, 26 kahvehane, 26 kafe, 24 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. Denetimlerde toplam 3 bin 866 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 6 aranan şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 9 silah, 1 kesici alet, 6 şarjör, 145 fişek, 3 av fişeği, 94 sentetik ecza hapı, 31,49 gram bonzai ve 11 bandrolsüz içki ele geçirildi. Trafik ekiplerince de 2 bin 575 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan 3 sürücüye de para cezası kesildi. - ÇORUM

