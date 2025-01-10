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Çorum'da Yapılan Denetimlerde 11 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum'da Yapılan Denetimlerde 11 Aranan Şahıs Yakalandı
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Çorum'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 11 şahıs yakalanırken, çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 11 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce il merkezinde, 3-10 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 32 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 28 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. 5 bin 71 şahsın sorgulaması yapıldı. Denetimler neticesinde, 11 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 16 adet ateşli silah, 7 adet kesici-delici alet, 8 adet şarjör, 203 adet fişek 70 adet sentetik ecza maddesi, 0,4 gram metamfetamin, 15 kilogram tütün, 30 bin adet kaçak makaron sigara, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 950 araç kontrol edildi. Denetimlerde 10 araca toplam 346 bin 750 TL cezai işlem uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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