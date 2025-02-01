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Çorum'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyran Elkahraman'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini göre mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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