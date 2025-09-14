Haberler

Çorum'da Yangın: Ahır ve Yiyecekler Zarar Gördü

Çorum'da Yangın: Ahır ve Yiyecekler Zarar Gördü
Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen yangında bir ahır, tandırlık ve ardiyede bulunan 70 torba yem, 1 ton nohut, 5 ton arpa ve 3 ton buğday zarar gördü. Yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde alevlere teslim olan ahır ile ardiyedeki 70 torba yem, 1 ton nohut, 5 ton arpa, 3 ton buğday zarar gördü.

Olay, Alaca ilçesi Büyükdona köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Ö.'ye ait ait tandırlık, ahır ve ardiyede yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaca itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında Salih Ö.'ye ait tandırlık, ahır ve ardiye ile 70 torba yem, 1 ton nohut, 5 ton arpa, 3 ton buğday zarar gördü.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
