Çorum'da Yangın: 3 Ev Zarar Gördü, 2 Şüpheli Gözaltında

Çorum'da Yangın: 3 Ev Zarar Gördü, 2 Şüpheli Gözaltında
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve ekili arazilere ile evlere sıçradı. Yangında 3 ev ve tarımsal alanlar zarar gördü, 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı köyde bir evin bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ekili arazilere ve evlere sıçradı. Yangında 3 ev ve tarım arazileri zarar görürken, 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Geven köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hızla yayılan alevler, ilk olarak çevredeki mera ve tarım arazilerine, ardından da köydeki evlere sıçradı. Yangında 3 evde maddi hasar meydana gelirken, bir tandır tamamen yandı. Yaklaşık 100 dönüm mera arazisi ile 60 dönüm buğday ve arpa ekili tarla da yangında zarar gördü.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın söndürüldü.

Jandarma ekipleri tarafından, yangınla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili konuşan köy muhtarı Çelebi Kurt, "Köyümüzde cenaze vardı. Cenazeyi defnettikten sonra vatandaş köyüne döndü. Bilinmeyen bir sebeple bir anda yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte köylüler ve devlet yetkilileri sağ olsun hemen harekete geçti. Bizler de elimizden geleni yaptık. Köyde, özellikle ekili buğday alanlarında bir miktar zarar meydana geldi. Ancak kısa sürede gerekli önlemleri aldık" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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