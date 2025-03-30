Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri

Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

1 kilometrelik bayram kuyruğu
Mikrofon uzatılan İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

Baba İmamoğlu'nun gözyaşları

Çorum'da Yangın: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Çorum'da Yangın: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da meydana gelen ev yangınında 19 yaşındaki Doğan Çördük hayatını kaybederken, 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Çorum'da çıkan ev yangınında 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 3 katlı binanın 1'inci katındaki evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 19 yaşındaki Doğan Çördük hayatını kaybederken dumandan etkilenen R.A. (75), H.S. (62), D.K. (82), F.Ö. (45) ve M.K. (81) ekipler tarafından binadan tahliye edilerek Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden Doğan Çördük'ün cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.