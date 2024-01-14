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Çorum'da Yakınlarının Haber Alamadığı Adam Evinde Ölü Bulundu

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Çorum'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı 61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Necmettin Yaşar'ın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

Çorum'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı 61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Necmettin Yaşar'dan bir süredir haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı açmasının ardından içeriye giren ekipler Necmettin Yaşar'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Necmettin Yaşar'ın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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