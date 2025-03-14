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Çorum'da Yakalama Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı

Çorum'da Yakalama Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı
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Çorum'da yapılan polis uygulamalarında hakkında yakalama kararı olan 5 kişi yakalandı. Kontrollerde birçok suç unsuru ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı olan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da 7-14 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan araştırmalar ve çalışmalar çerçevesinde, 98 adet sabit-seyir halinde ve halka açık yerler üzerinde uygulama yapılmış, uygulamalarda 24 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 27 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. Denetimlerde, 4 bin 872 şahıs sorgulanırken, hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar çerçevesinde, 13 adet ateşli silah, 2 adet kesici-delici alet, 9 şarjör ve 187 adet fişek, 85 adet sentetik ecza hapı, 2,80 gram bonzai ve 5,31 gram uyuşturucu madde özellikli tütün, 40 bin adet bandrolsüz makaron, 5 kilogram tütün, ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 2 bin 635 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 21 araca idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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