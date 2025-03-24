Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı

İsrail'in yeniden başlayan saldırıları BM'yi korkuttu

Çorum'da Yakalama Operasyonu: 19 Şahıs Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da polis ekipleri, il merkezinde yapılan çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 19 şahsı yakaladı. Ayrıca kayıp olarak bildirilen 2 vatandaş da bulundu.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 19 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce, 17-24 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 19 şahıs yakalandı. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 vatandaş da ekipler tarafından bulundu. Kayıp olan 1 kadın ve 1 erkek şahsın bulunması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title