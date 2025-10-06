Haberler

Çorum'da Yakalama Kararına Uyularak 27 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişi yakalandı ve kayıp olarak bildirilen 5 kişi ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşiti mahkemelerce yakalama kararı bulunan 27 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
