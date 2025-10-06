Çorum'da Yakalama Kararına Uyularak 27 Kişi Gözaltına Alındı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 27 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşiti mahkemelerce yakalama kararı bulunan 27 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM