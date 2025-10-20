Çorum'da Yakalama Kararına Sahip 11 Kişi Ele Geçirildi
Çorum'da polis ekipleri, 13-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişiyi yakaladı. Ayrıca kayıp olan 2 vatandaş da ekipler tarafından bulundu.
Halil Can Özeker
ÇORUM(İHA) -Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-20 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 11 şahıs yakalandı. Öte yandan kayıp olan 2 vatandaş da ekipler tarafından bulundu. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa