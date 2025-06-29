Çorum'da Yağmur Nedeniyle Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Çorum'da Yağmur Nedeniyle Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Zile karayolu Çopraşık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (22) idaresindeki 60 AAZ 408 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 2 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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