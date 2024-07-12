Üye Girişi
Haberler

Çorum'da yağışlı hava nedeniyle otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden sürücünün askeri personel olduğu öğrenildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Murat D. (24) yönetimindeki otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil karşı şeride geçtikten sonra yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak Elicek deresi yatağına devrildi. Kaza anında araçta bulunan Kamile B. camdan fırlayarak yol kenarına düşerken, sürücü ve yanında bulunan Tülay B. ise dere yatağına devrilen otomobilde sıkıştı.

Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden sürücünün askeri personel olduğu öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alaca Çorum Hava Durumu Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title