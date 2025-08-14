Çorum'da Yağ Tankına Düşen Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Çorum'da Yağ Tankına Düşen Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Çorum'da, bir yağ tankına düşen anne H.K. ve 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği yerde inceleme başlatıldı.

Çorum'da yağ tankına düşen anne ve 12 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Küçük Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağ tankının içine düştüğü değerlendirilen H.K. ve 12 yaşındaki oğlu dengesini kaybederek iş yerindeki yağ tankının içine düştü. Annesini ve kardeşini tankının içinde bulan çocuk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
