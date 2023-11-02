Çorum'da Valilik Ek Hizmet Binası Önünde Silahlı Saldırı

Çorum'da valilik ek hizmet binası önünde husumetli oldukları kişiye tabanca ile ateş eden 2 şüpheliden 1'i polisin takibiyle yakalanırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

ÇORUM'da valilik ek hizmet binası önünde, husumetli oldukları kişiye tabanca ile ateş eden 2 şüpheliden 1'i polisin takibiyle yakalanırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik ek hizmet binası önünde meydana geldi. M.A. ve Ş.Ç. ile husumetli oldukları S.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. ve Ş.Ç., tabancayla S.G.'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Şans eseri kurşun kimseye isabet etmezken, şüphelilerden M.A., polisin takibi sonucu ara sokakta silahıyla birlikte yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.