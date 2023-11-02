Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çorum'da Valilik Ek Hizmet Binası Önünde Silahlı Saldırı

Çorum'da Valilik Ek Hizmet Binası Önünde Silahlı Saldırı

Çorum'da Valilik ek hizmet binası önünde husumetli oldukları kişiye silahla ateş eden 2 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı. Diğer saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.