Çorum'da Valilik Ek Hizmet Binası Önünde Silahlı Saldırı
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Çorum'da Valilik ek hizmet binası önünde husumetli oldukları kişiye silahla ateş eden 2 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı. Diğer saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Çorum'da Valilik ek hizmet binası önünde, husumetli oldukları kişiye silahla ateş eden 2 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. ve Ş.Ç. ile husumetli oldukları S.G. arasında Gazi Caddesi'ndeki Valilik ek hizmet binası önünde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. ve Ş.Ç. silahla ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.
Saldırganlardan M.A. polisin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı. Diğer saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, silahlı saldırı sırasında Valilik ek hizmet binasına giren ve saldırıdan yara almadan kurtulan S.G'nin binanın diğer kapısından çıkarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.