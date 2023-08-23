Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındıktan sonra gözaltına alındı. Zanlının üzerinde yapılan aramada metamfetamin ve sentetik kannobinoid ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.