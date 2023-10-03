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Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Kişi Tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan operasyonlarda, büyük miktarda sentetik ecza, uyuşturucu hap ve skunk ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.