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Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Zanlıdan 3'ü Tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 16 bin 569 uyuşturucu hap ele geçirildi.