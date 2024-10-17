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Çorum'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

Çorum'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon
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Çorum'da polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta uyuşturucu ve bıçak ele geçirirken, iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta uyuşturucu ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bahar Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri Tofaş marka bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü A.İ.B. kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan araçta yapılan incelemede iki ayrı suçtan arama kaydı bulunan sürücü A.İ.B. gözaltına alınırken, araçta uyuşturucu madde ile iki adet bıçak ele geçirildi. Otomobildeki ismi öğrenilemeyen diğer kişi de A.İ.B. ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Polis Hukuk Suç

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