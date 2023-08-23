Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Çorum'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 522 gram kubar esrar, 89 kök Hint keneviri bitkisi ve iki adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İskilip ilçe merkezinde yapılan operasyonda 522 gram kubar esrar, 89 kök Hint keneviri bitkisi ile iki adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli şahıs hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'yasadışı ekim gerçekleştirmek' suçlarından adli işlem başlatıldı. - ÇORUM