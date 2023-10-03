Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda Büyük Miktarda Madde Ele Geçirildi

Çorum'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 5 şahıs tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda 7 bin 606 adet sentetik ecza, bin 963 adet extacy hap, 176 gram skunk maddesi ile 29,59 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile yakalanarak gözaltına alınan 5 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - ÇORUM