Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda Büyük Miktarda Madde Ele Geçirildi

Çorum'da yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde bulundu. Polis ekipleri, ele geçirilen maddelere el koyarken, şahıslara adli işlem yapıldı.

Çorum'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik il merkezi ve ilçelerde son bir ayda yapılan operasyonlarda yakalanan şahısların ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 561,23 gram esrar maddesi, 94 kök Hint keneviri, 486 gram sıvı sentetik kannabinoid maddesi, 2 kilo 669,32 gram kannabinoid maddesi, 10 adet ekstazi hap, 122 adet sentetik ecza maddesi, bin 80 gram skunk maddesi, 19,68 gram metamfetamin maddesi, 7 adet tabanca, 3 tüfek ve 76 fişek ile 16 bin 405 TL ve 112 dolar para ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, 94 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından adli işlem yaptı. - ÇORUM