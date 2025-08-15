Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Tutuklama
Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyon, Alaca Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Alaca Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa