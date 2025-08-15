Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Tutuklama

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyon, Alaca Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı

Taraftarlara müjde! Transfer yapılacak bölgeleri tek tek duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.