Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin il genelinde son 1 haftada yürüttükleri çalışmalarda 81 kök Hint keneviri, 5,56 gram esrar maddesi, 18,40 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6,39 gram kenevir tohumu, 121,61 gram metamfetamin maddesi, 17 adet sentetik ecza ile 2 adet ecstasy ele geçirildi. Operasyonlarda üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 7 şahıstan 5'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ÇORUM