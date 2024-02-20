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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

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Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan 3 farklı operasyonda 2,50 gram eroin maddesi, 106 adet ekstazi hap, bin 282 adet sentetik ecza maddesi, 197,70 gram skunk maddesi, 66,86 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınarak haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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