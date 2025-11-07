Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Çorum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Laçin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada yapılan operasyon ve aramalar neticesinde 736 bin 217 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda A.Ö, A.E.A, U.A., N.U. ve C.C. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen A.Ö, A.E.A. ve U.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, N.U. ve C.C. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - ÇORUM