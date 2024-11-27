Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı

Çorum'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fevzi Çakmak Caddesi'nde yapılan denetim sırasında, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatlar ile 2 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan H.T. ve Y.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM