Haberler

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından 1.585 adet sentetik ecza hapı ve 1 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan bir şüpheli bulunuyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Sungurlu belirlenen bir adreste arama yapıldı. Aramada, bin 585 adet sentetik ecza hapı ve 1 gram kokain ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia

Kulüp yöneticisinden Arda hakkında olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.