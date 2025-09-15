Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Sungurlu belirlenen bir adreste arama yapıldı. Aramada, bin 585 adet sentetik ecza hapı ve 1 gram kokain ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. - ÇORUM