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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 342 Hap ve Esrar Ele Geçirildi

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 342 Hap ve Esrar Ele Geçirildi
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Çorum'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 342 sentetik ecza hapı ve 4,72 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 342 sentetik ecza hapı ve 4,72 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlılığı ekipleri, Merkez ilçesi Yavruturna Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyon da 342 adet sentetik ecza hapı, 4,72 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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