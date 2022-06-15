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Çorum'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorum'da uyuşturucu operasyonu

ÇORUM (İHA) – Çorum'da işyerinde uyuşturucu satan bir kişi tutuklanak cezaevine gönderildi.

ÇORUM (İHA) – Çorum'da işyerinde uyuşturucu satan bir kişi tutuklanak cezaevine gönderildi. Operasyonda saksılarda ele geçirilen kenevirler dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il merkezinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir işyerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 83 adet sentetik ecza, 1,15 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6,60 gram metamfetamin maddesi, 3 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli mevcutlu olarak çıkarıldığı adli makamlarca "TCK 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Çorum 3. Sayfa Haberler

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