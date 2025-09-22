Çorum'da Uyuşturucu ile Yakalanan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerini görünce araçtaki uyuşturucu maddeyi camdan dışarı atan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorum Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarında bulunduğu sırada, araçta bulunan şahısların camdan dışarıya bazı maddeler attığı fark edildi. Aracı durduran ekipler, şahısları etkisiz hale getirirken, şahısların 3 paket halinde toplam 14 gram uyuşturucu maddeyi camdan dışarı attığı tespit edildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, araçta bulunan A.T., G.B., B.Ç. ve O.D. gözaltına alındı. - ÇORUM