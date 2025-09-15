Çorum'da Uyuşturucu ile Yakalanan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şüphelinin attığı poşetin içerisinde tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde çıktı. Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayhan Mahallesi'ndeki devriye görevleri sırasında şüphelendikleri K.Ö., İ.B. ve Y.Ç. isimli şahısların kimlik kontrolünü yapmak istedi. Polis ekiplerini fark eden şüpheliler yakalanmamak için koşmaya başladı. Şüpheliler kısa süreli kovalamacayla yakalandı. Şahısların kaçarken yere attıkları poşet içerisinde de tütüne emdirilmiş 46,7 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ÇORUM