Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı

ABD, Ukrayna topraklarından milyarlarca dolar kazanacak
AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti

"AK Parti'den önce bize geldi" iddiasına dikkat çeken yanıt
Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

PFDK'ya sevk edildiler! İşte sebebi
Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Polis memurunun şehit olduğu katliam gibi kaza kamerada

Çorum'da Uyuşturucu İddiasıyla Genç Ölü Bulundu

Çorum'da Uyuşturucu İddiasıyla Genç Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 26 yaşındaki İ.K.Ö., arkadaşı M.D. ile birlikte bulunduğu evde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili M.D. gözaltına alındı ve İ.K.Ö.'nün ölüm sebebinin uyuşturucu olduğu değerlendiriliyor. Soruşturma başlatıldı.

Çorum'da 26 yaşındaki bir genç, arkadaşı ile birlikte uyuşturucu aldığı iddia edilen evde ölü bulundu. Ölen gencin yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Çatal havuz 12. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.Ö. (26), arkadaşı M.D.'nin de bulunduğu evde hayatını kaybetti. Daha sonra eve gelen arkadaşları İ.K.Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İ.K.Ö.'nün hayatını kaybettiği teyit edildi. İ.K.Ö.'nün öldüğü sırada yanında bulunduğu iddia edilen M.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından İ.K.Ö.'nün cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. İlk belirlemelere İ.K.Ö.'nün aldığı uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

ABD, Ukrayna topraklarından milyarlarca dolar kazanacak
img

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
img

Derbi sonrası olay sözler: Arı kovanına çomağı soktuk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı

Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı
Bomba iddia: Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönecek

Messi için dünya futbolunu sarsacak transfer iddiası
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.